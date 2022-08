MERCATO MILAN E TOP NEWS – Ritardo De Ketelaere, retroscena Fabregas

Oggi è il giorno di Charles De Ketelaere: il suo arrivo, però, ha subito un piccolo ritardo. Cesc Fabregas, nuovo giocatore del Como, ha raccontato un retroscena sul suo mancato passaggio in rossonero negli anni scorsi. Per la difesa risalgono le quotazioni di Abdou Diallo del Psg, mentre Ronaldo 'Il Fenomeno' non esclude affatto i rossoneri per la lotta allo scudetto. Nelle prossime schede le Top News di oggi sul Milan!