MERCATO MILAN TOP NEWS – Arriva Vranckx, esce Bakayoko: le ultime

Un'altra giornata da Campioni d'Italia in casa Milan è trascorsa ed è stata ricca di notizie. Com'è naturale a poche ore dalla fine di esso, il calciomercato si è preso la scena giornaliera. Sembra infatti che finalmente il Milan abbia individuato la strategia atta a rinforzare il centrocampo: dentro Vranckx, fuori Bakayoko. Si passa poi alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e alle scelte di mister Pioli per la trasferta di Sassuolo, finendo, come di consuetudine, con l'esclusiva del giorno. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.