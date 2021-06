Mercato Milan – Tonali, Olzer nell’affare: la mossa per sbloccare il riscatto

Le ultime sul mercato del Milan. Si tratta con il Brescia per il riscatto di Sandro Tonali: Giacomo Olzer può sbloccare l'operazione

Prima di tuffarsi con anima e corpo al mercato in entrata, il Milan sta cercando di sistemare le questioni relative ai riscatti. Così come sta succedendo con il Chelsea per Fikayo Tomori, si sta lavorando in parallelo anche per l'acquisto a titolo definitivo di Sandro Tonali. In entrambi i casi la dirigenza sta provando a risparmiare sulla parte cash da versare ai club. Per quanto riguarda Tonali, i rossoneri dovranno versare 15 milioni di euro + 10 di bonus alla squadra di Massimo Cellino. Una cifra che si vorrebbe limare con l'inserimento di qualche contropartita: in tal senso, come riporta 'Gazzetta.it', spunta l'idea di inserire il cartellino di Giacomo Olzer per sbloccare l'affare. Il numero 10 della Primavera del Diavolo è un profilo gradito alle 'Rondinelle': sarà questa la mossa decisiva? Il grande Dino Zoff ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: ecco il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma