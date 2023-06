Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Tonali tra i profili valutati dal Chelsea”

Dopo la prima annata non particolarmente positiva, le ultime stagioni di Sandro Tonali sono state una meglio dell'altra. Il mediano italiano è cresciuto in maniera esponenziale, portando un salto di qualità al centrocampo del Milan e ha attirato su di sé l'attenzione di diversi club, soprattutto in Premier Leagu e.

Negli scorsi giorni si era parlato del Newcastle, ma anche il Chelsea lo avrebbe valutato come profilo per il centrocampo. Secondo quanto riferito dal 'The Atheltic', infatti, i Blues avrebbero avviato un casting per la mediana. Monitorati anche Nicolò Barella dell'Inter, Manu Kone del Borussia Monchengladbach e Romeo Lavia del Southampton.