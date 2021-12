Mercato Milan, Tonali cambia procuratore: ecco chi è il nuovo

Tonali, centrocampista del Milan, ha deciso di cambiare agente e passare sotto la procura di Riso, pezzo grosso. Ecco lo scatto insieme.

Da diverso tempo c'era la voce, che adesso è diventata ufficiale, di un cambio di procuratore per Sandro Tonali, centrocampista del Milan classe 2000. Il numero 8 rossonero nella giornata di oggi ha formalizzato il proprio ingresso nella scuderia della GR Sports di Giuseppe Riso, lasciando così Beppe Bozzo, che per moltissimo tempo è stato il suo agente e che l'ha aiutato a restare rossonero. Nel pomeriggio Tonali ha siglato la procura, alla presenza di tutto lo staff della GR Sports e ovviamente con Riso, che è parso decisamente felice. L'annuncio è arrivato sui profili social della GR Sports, con due video pubblicati dalla pagina.