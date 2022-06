Mercato Milan – Tomori, rinnovo con aumento in vista: cifre e dettagli

Il calciomercato del Milan è pronto a partire con i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara . Sul loro tavolo tanti i prolungamenti di contratto in sospeso, tra cui quello di Fikayo Tomori . Il difensore inglese, arrivato in prestito con diritto di riscatto a gennaio 2021, si è preso la difesa rossonera diventandone un leader indiscusso grazie alle sue qualità. Qualità che, nell'estate scorsa, hanno spinto il Milan a sborsare 28 milioni nelle casse del Chelsea per acquistarlo a titolo definitivo.

Tomori, attualmente, guadagna 2 milioni di euro a stagione. Una cifra destinata a salire, così come la durata del suo contratto, fissata per ora al 2025. L'ingaggio passerà con ogni probabilità a 3,5 milioni di euro. Milan, due nomi in Serie A per l'esterno offensivo: le ultime news di mercato >>>