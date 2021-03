Mercato Milan – Tomori ha convinto tutti: rossoneri pronti al riscatto / News

Fikayo Tomori ha convinto tutti a suon di prestazioni. Il Milan ha deciso di fare l'investimento sul mercato: pronto il riscatto

Nel mercato di gennaio il Milan cercava con una certa urgenza un difensore centrale da inserire in rosa. Dopo l'infortunio della prima scelta Mohamed Simakan, i rossoneri si sono fiondati su Fikayo Tomori del Chelsea. Una scelta che, con il senno di poi, è risultata più che azzeccata. Si ragionava su un diritto di riscatto decisamente alto fissato a 28 milioni di euro. Una cifra che, viste le prestazioni dei suoi primi mesi in rossonero, sembra più che giusta. Il giocatore ha convinto tutti e, secondo 'Sport Mediaset', il Milan non avrà problemi ad acquistarlo a titolo definitivo.