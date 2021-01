Mercato Milan – Tomori, ecco l’offerta rossonera: il Chelsea rifiuta / News

Mercato Milan, le ultime su Tomori

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo l’infortunio di Mohamed Simakan, indicato come obiettivo numero uno da tempo, il Milan ha spostato l’attenzione nei confronti di Fikayo Tomori. La trattativa con il Chelsea è avviata da diversi giorni con i rossoneri che, secondo quanto riferisce ‘The Telegraph’ avrebbero messo sul piatto un’offerta di un prestito di 18 mesi. Una proposta rifiutata dagli inglesi, che però continua ad aspettare il Diavolo: per questo motivo si continua a trattare. Inoltre, il portale inglese, svela un retroscena estivo, con il Milan che aveva fatto un altro tentativo in estate. In quel caso il veto di Frank Lampard, grande estimatore del ragazzo, aveva stoppato tutto sul nascere.

