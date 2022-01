Calciomercato Milan – Theo Hernandez, tutto fatto per il rinnovo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Theo Hernandez sarà per tanti anni un giocatore rossonero. E' fatta per il rinnovo di contratto

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Theo Hernandez. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul prolungamento del francese, che ormai può definirsi ad un passo. Il nuovo stipendio del francese sarà più che raddoppiato rispetto a quello attuale, passando in pratica dal milione e mezzo a quattro netti più bonus.

Un riconoscimento che il Milan vuole fare a Theo Hernandez per la sua crescita in questi anni. E' chiaro che l'ex Real Madrid sarà sempre di più al centro del progetto, con la possibilità di diventare capitano rossonero nei prossimi anni. La storia d'amore tra Theo e il Milan è destinata a continuare a lungo: il terzino con Pioli è maturato definitivamente ed è diventato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Come testimonia la sua valutazione attuale di 50 milioni, 30 in più rispetto alla somma versata al Real Madrid nell'estate del 2019. Insomma Theo e il Milan non hanno alcuna intenzione di dividersi. Intanto sta per arrivare un bomber che vuole solo il Diavolo.