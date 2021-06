Mercato Milan – Theo Hernandez, il Psg spinge ma lui vuole restare

Dalla Spagna non hanno dubbi sull'interesse del Psg su Theo Hernandez. Il giocatore però non ha dubbi: lui vuole rimanere al Milan

Theo Hernandez cuore rossonero. Il noto quotidiano spagnolo 'AS' riporta l'interesse del Psg nei confronti del terzino francese, che però non ha dubbi sul suo futuro: vuole rimanere al Milan. Una storia bellissima quella tra Theo e il Diavolo, iniziata con un Paolo Maldini protagonista di un incontro a Ibiza con il calciatore. Un breve dialogo per convincerlo a lasciare il Real Madrid con il suo idolo di sempre che si è scomodato in prima persona. Nel mese di marzo il numero 19 del Milan aveva rilasciato un'intervista proprio ad 'AS' in cui giurava amore eterno ai colori rossoneri. Un amore che sembra destinato a continuare. Con buona pace del Psg.