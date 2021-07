Mercato Milan – Theo Hernandez, il Psg disposto a triplicare il suo ingaggio

Le ultime sul mercato del Milan. L'insidia Psg è sempre in agguato: i francesi sarebbero disposti a triplicare l'ingaggio attuale di Theo Hernandez

Non si placa la fame del Psg sul mercato. Dopo aver acquistato già diversi top player, il club parigino sta continuando a lavorare per costruire un vero e proprio 'Dream Team'. Tra le idee di Leonardo non smette di circolare quella che porta a Theo Hernandez. Secondo quanto riferisce 'Sport Mediaset' il Psg sarebbe addirittura disposto a triplicare l'attuale ingaggio percepito al Milan (1,5 milioni), arrivando ad offrirgli un ricco contratto da 5 milioni annui.