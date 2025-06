Mercato Milan, Theo Hernandez all’Atleti? “Speriamo”

Si scalda la pista di mercato che porterebbe Theo Hernandez dal Milan all' Atleti e a a confermarlo è direttamente il suo agente a Marca: "Speriamo". Fino a poche settimane fa sembrava impossibile. Visto anche come si erano lasciate le parti, ma adesso è vicino a diventare realtà. Dopo il passaggio al Real Madrid il rapporto tra l'Atleti e Theo Hernandez è sempre stato molto complicato, ma la prossima stagione potrebbe tornare a essere biancorosso.

Lui ci poteva fare poco, in realtà: il Real Madrid ha pagato la clausola rescissoria e lui, che non aveva ancora mai esordito, fu additato comunque come traditore. Infatti i Colchoneros lo avevano mandato in prestito a giocare all'Alaves, ma mai lo hanno lanciato in prima squadra dal primo minuto.