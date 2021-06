Mercato Milan – Terzino sinistro, occhi sul giovane Gudmundsson / News

Le ultime sul mercato del Milan. Non solo Junior Firpo sul taccuino per la fascia sinistra: occhio al nome nuovo Gabriel Gudmundsson

Il mercato del Milan inizia a decollare. In questa settimana dovrebbero diventare ufficiali i rinnovi di Fikayo Tomori e Sandro Tonali. A questo punto partirà l'assalto a nuovi giocatori da inserire per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Una delle priorità della dirigenza è trovare un vice Theo Hernandez. Il nome di Junior Firpo è quello in cima alla lista dei desideri, ma attenzione all'ultima indiscrezione riportata da 'La Gazzetta dello Sport'. Il Diavolo, infatti, avrebbe messo nel mirino il giovane Gabriel Gudmunsson, calciatore del Groningen. Concorrenza spietata sul giocatore, con Manchester City, Napoli, Lipsia e Borussia Dortmund che rimangono vigili. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Giroud, Dzeko, De Paul e non solo