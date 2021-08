Mercato Milan – Terminato l’incontro con Tinti. Presente in sede Crnjar | PM

Tanti movimenti a Casa Milan: è terminato l'incontro tra il noto procuratore Tullio Tinti, mentre è arrivato pochi minuti fa Edoardo Crnjar

Ma c'è di più. Pochi istanti fa è entrato nella sede rossonera anche il famoso intermediario Edoardo Crnjar. Famoso per le sue operazioni in Spagna e in Portogallo, la visita del fondatore dell'agenzia 'Excellence Sport' potrebbe essere legata ad una cessione al Getafe di Samu Castillejo oppure relativo all'acquisto, da parte del Milan, di Jesus Corona dal Porto. Milan, oggi contatti con il Chelsea per chiudere la questione Bakayoko.