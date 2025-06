Mercato Milan, all’assalto di Xhaka: Tare prepara la seconda offerta: i dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan prepara la seconda offerta al Bayer Leverkusen per Granit Xhaka

Il mercato in entrata del Milan deve ancora iniziare e Igli Tare vuole aprire le danze con un colpo di qualità ed esperienza. Il dirigente rossonero punta forte su Granit Xhaka e, dopo aver trovato l'accordo con il giocatore, accelera per convincere anche il Bayer Leverkusen .

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i contatti fra le parti sono costanti ma c'è distanza tra domanda e offerta. La prima proposta del Milan è stata di 10 milioni di euro, una cifra ritenuta bassa dal club tedesco. Tare, però, non si arrende e prepara un secondo assalto, con la sensazione che l'affare possa chiudersi intorno ai 15 milioni di euro. Il Diavolo insiste e Xhaka attende di poter volare a Milanello per una nuova avventura in rossonero.