Mercato Milan – Tante big su Pessina, ma l’Atalanta ha deciso il suo futuro

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Non solo i rossoneri su Pessina, ma l'Atalanta pare abbia deciso il futuro del centrocampista

Una stagione sicuramente positiva quella appena conclusa con la maglia dell'Atalanta per Matteo Pessina. Dopo il trasferimento del Papu Gomez al Siviglia, l'ex Milan ha giocato con più continuità mostrando un'ottima qualità e garantendo affidabilità al mister Gasperini. Proprio il Milan detiene il 50% sulla futura rivendita del centrocampista, ma negli ultimi mesi si è parlato di un possibile ritorno a Milanello sfruttando proprio questa clausola presente nell'accordo tra i rossoneri e gli orobici. Anche la Roma, però, sembra essere interessata sul calciatore nato a Monza, così come tante big hanno puntato gli occhi su di lui. Nonostante il classe '97 abbia attirato l'attenzione di tante società, l'Atalanta non vuole privarsi dell'ex Verona. Stando a quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', i bergamaschi hanno deciso di far rinnovare il contratto a Pessina fino al 2023, offrendogli un ingaggio più alto e, addirittura, la fascia da capitano.