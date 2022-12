Mercato Milan – Talenti in prestito: Nasti si è sbloccato a Cosenza

Tra i giovani talenti che il Milan ha mandato in prestito c'è anche Marco Nasti, che si è sbloccato a livello realizzativo con il Cosenza

Fabio Barera

I gol a grappoli segnati con la Primavera del Milan avevano probabilmente fatto ben sperare i tifosi rossoneri, che si trovavano in casa un attaccante dai numeri importanti. È vero, c'è sempre da pesare la competitività del campionato e la difficoltà del salto di categoria, ma le 17 reti in 24 presenze da Marco Nasti parlano da sole.

Dopo una prima stagione parecchio deludente per il suo ruolo, in cui aveva collezionato un solo gol in 17 presenze nella Primavera del Diavolo, nel 2021/2022 è arrivato il grande salto. Sebbene in fase realizzativa Marco Nasti abbia inciso parecchio questo non è servito al Milan per dare una svolta alla propria stagione.

Nonostante i numeri fossero dalla parte del classe 2003, la società rossonera ha preferito mandarlo in prestito per farlo crescere e poi magari riportarlo alla base con una maggior consapevolezza nei propri mezzi. E a chiamarlo è stato il campionato di Serie B, e in modo particolare il Cosenza, compagine con il chiaro obiettivo di dover lottare per non retrocedere.

Milan, Marco Nasti può trovare la sua dimensione al Cosenza — Nasti ha comunque deciso di dare una svolta alla propria carriera, accettando di accasarsi in una piazza calda e pretende tanto da chi scende sul rettangolo verde; ha preferito andare a giocare per una società che sa di dover sgomitare in Serie B per la salvezza, ma di fare quel salto nel mondo dei professionisti che potrebbe aprirgli porte ben più importanti.

Tra mancate convocazioni e panchine, in queste prime 18 giornate del campionato di Serie B, l'attaccante di proprietà del Milan ha racimolato appena sette presenze e spesso da subentrato. Nel corso dell'uscita contro l'Ascoli, però, pur giocando solo sei minuti, ha messo a segno la sua prima rete tra i grandi e questo potrebbe dargli grande fiducia. L'unica pecca che sembra ancora avere Marco Nasti è quella del carattere, dal momento in cui ha già rimediato 3 cartellini gialli negli spezzoni disputati.

Al Cosenza Marco Nasti ha trovato un altro ragazzo in prestito dal Milan, Marco Brescianini. Il classe 2000 non è sempre stato titolare, ma è entrato perfettamente nelle rotazioni del tecnico William Viali, trovando 18 presenze in altrettante gare nel campionato di Serie B, condite dalla rete segnata contro il Modena.