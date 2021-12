MERCATO MILAN – Talenti in prestito: tesoretto Pobega

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, sta disputando un'ottima stagione nel Torino con Ivan Juric: è pronto per il grande salto

Salvatore Cantone

Che stagione per Tommaso Pobega. Il centrocampista del Milan, in prestito al Torino, sta facendo molto bene sotto la guida di Ivan Juric. Una sorpresa, ma fino a un certo punto, visto che il centrocampista ha disputato un'ottima annata anche nello Spezia di Italiano. Sempre utile, sempre al posto giusto: "Harry Potter" si sta facendo conoscere nel migliore dei modi in Serie A.

Mezzala di inserimento, Pobega sta dimostrando di essere importante anche in un centrocampo a due. Aveva già fatto vedere qualcosa nel precampionato con il Milan, ma con Juric, che gioca prevalentemente con un 3-4-2-1, Tommaso si sente anche a suo agio. Non solo un ottimo mediano davanti alla difesa, ma anche un giocatore in grado di accompagnare l'azione e di fare gol.

Con il Torino, infatti, sono arrivati già tre gol, ma più in generale Pobega dà costantemente quella sensazione di pericolosità che è fondamentale per un centrocampista moderno: non limitarsi al compitino insomma, ma aiutare la squadra fornendo alla squadra dei gol decisivi. Tutto questo gli ha consentito anche la prima chiamata in Nazionale con Roberto Mancini, a testimonianza della crescita avuta in questi mesi.

Pobega dunque sembra pronto il Milan. Maldini crede di lui, tanto è vero che ha deciso di cedere il giocatore solamente in prestito secco, ma è chiaro che il suo valore cresce a dismisura. Il Diavolo dunque dovrà decidere se tenerlo definitivamente in rosa o magari cederlo per effettuare una plusvalenza importante, visto che il centrocampista è cresciuto nel settore giovanile rossonero. Un tesoretto che potrebbe essere investito per rinforzare ulteriormente la squadra. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: il Milan ha già un bel centrocampista in casa. Milan sempre attivo sul calciomercato: clicca qui per le ultime notizie