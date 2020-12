MERCATO MILAN – Talenti in prestito: la stagione di Pobega

CALCIOMERCATO MILAN – La carriera di Tommaso Pobega sta dimostrando di essere in continua ascesa, anno dopo anno. Terminato il suo percorso nelle giovanili del Milan al termine dell’annata 2017-18, il biondo centrocampista friulano è stato mandato in prestito a fare esperienza prima in Serie C alla Ternana (33 presenze, 3 gol e 3 assist) e poi in Serie B al Pordenone (34 presenze, 6 gol e 4 assist). Rientrato in estate al Milan dove ha svolto il ritiro con la squadra di Pioli, Pobega è stato girano nuovamente in prestito, ma questa volta in un club della massima categoria: lo Spezia. Con i liguri il percorso di crescita sta continuando alla perfezione e a gonfie vele. Il classe 1999 è un titolare nel centrocampo di Vincenzo Italiano e ha già messo a segno 2 reti contro Juventus e Benevento. Il futuro è dalla sua parte e avanti di questo passo a fine stagione potrebbe rientrare al Milan, ma questa volta per restarci definitivamente.

