MERCATO MILAN – Talenti in prestito: cresce bene Colombo

Colombo, attaccante di proprietà del Milan, sta disputando un'ottima stagione nella SPAL e potrebbe presto tornare alla base.

Sta facendo ciò che tutti si aspettavano e ciò che gli serviva, Lorenzo Colombo alla SPAL in questa stagione. Ovvero: essere protagonista, giocare con continuità, acquisire esperienza e segnare tanto. L'attaccante classe 2002, di proprietà del Milan , lo scorso anno non era riuscito a incidere nella seconda parte di stagione nel campionato cadetto. Tornato alla base, ha deciso di partire nuovamente direzione Ferrara, dove ora sta rendendo davvero tanto bene.

La sua fisicità e un'ottima tecnica gli stanno permettendo di spiccare e soprattutto di segnare, come già detto. La prima parte di stagione è stata davvero eccellente. Un'ottima media: praticamente un gol ogni poco meno di tre partite. Niente male per un attaccante così giovane. Ovviamente il Milan osserva molto interessato.

I rossoneri dovranno cercare un nuovo attaccante il prossimo anno con ogni probabilità. Ovviamente tornerà Colombo e bisognerà decidere cosa fare. Potrebbe essere lui la soluzione giovane alle spalle dei due giocatori più esperti. Oppure potrebbe andare nuovamente in prestito, magari in Serie A, per sbocciare definitivamente giocando con continuità. Difficile una cessione, anche perché ora vale 3 milioni, ma presto potrebbe costare molto di più. Milan sempre attivo sul calciomercato: clicca qui per le ultime notizie