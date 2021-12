MERCATO MILAN – Talenti in prestito: Adli si prepara per il Diavolo

Yacine Adli è uno dei colpi del mercato estivo del Milan. I rossonero lo hanno prestito e lasciato in prestito al Bordeaux: come sta andando?

Renato Panno

Il mercato estivo del 2021 verrà sempre ricordato per gli addii a parametro zero di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Se il portiere classe 1999 è stato immediatamente sostituito con l'acquisto di Mike Maignan, diverso è stato il caso del turco. La conferma di Brahim Diaz non bastava per colmare il buco lasciato dall'attuale giocatore dell'Inter e, per questo motivo, i rossoneri hanno tentato di individuare il giusto profilo fino all'ultimo. Vista la situazione economica non c'è stato nessun botto di mercato, ma due colpi strategici e, ovviamente, low cost. Il Diavolo ha acquistato Junior Messias dal Crotone, che però Stefano Pioli sta utilizzando da esterno destro, e Yacine Adli, giovane classe 2000 del Bordeaux.

Il Milan decide dunque di sostituire Calhanoglu con il francese? Niente affatto. Adli rimane in prestito in Francia per crescere ancora di più. Una scelta a lungo termine per un giocatore di cui si dice un gran bene. Adli, infatti, è estremamente duttile ed è capace di giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Manca un mediano? Lui può giocare in quel ruolo. La squadra è senza il trequartista? Nessun problema, Adli risponde presente. I tifosi rossoneri, dunque, stanno seguendo con grande curiosità al suo processo di crescita perché sperano possa esplodere da un momento all'altro così da arrivare pronto per il salto di qualità.

Se la stagione del Bordeaux non sta andando nel migliore dei modi, lo stesso non si può dire di quella di Adli. Nella maggior parte delle partite, il giocatore prende sulle spalle il peso della squadra grazie ad una tecnica di base superiore. Gli assist sono per lui all'ordine del giorno, ma c'è da evidenziare soprattutto la sua centralità nel gioco 'girondino'. 'Testa alta e giocare a calcio' direbbe una vecchia conoscenza rossonera, ed è proprio questa la sua filosofia di gioco. E il cambio di posizione non cambia il suo rendimento. Il suo valore di mercato sfiora i 10 milioni di euro, pochi mesi fa era di 6. Una crescita non solo tecnica, dunque. E il Milan lo aspetta a braccia aperte. Milan sempre attivo sul calciomercato: clicca qui per le ultime notizie