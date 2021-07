Mercato Milan – Tadic, offerto un triennale con ingaggio raddoppiato

Le ultime sul mercato del Milan. Attenzione alla mossa dei rossoneri, che avrebbero offerto un triennale a Dusan Tadic con ingaggio importante

Il Milan fa sul serio per Dusan Tadic. Il nome del serbo è uno degli ultimi accostati ai rossoneri, che continuano a cercare un sostituto di Hakan Calhanoglu. L'interesse della società è forte e concreto, ma ancora non è partita nessuna trattativa con l'Ajax. Diversa potrebbe essere la situazione sul fronte Tadic. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' il Milan avrebbe offerto un triennale da 9 milioni di euro lordi a stagione al giocatore: un cifra che raddoppierebbe il suo attuale stipendio da circa 2 milioni di euro che percepisce in Olanda. L'ostacolo Ajax rimane, ma queste cifre farebbero sicuramente vacillare il numero 10 del 'Lancieri', già allettato dalla destinazione Milan. Questo dettaglio sarebbe soltanto un altro punto a favore. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: Tonali si taglia lo stipendio, Tadic scala posizioni