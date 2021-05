Mercato Milan – Svolta Maignan, annuncio imminente? L’indiscrezione

Le ultime sul mercato del Milan. Imminente l'annuncio di Mike Maignan in rossonero? Gianluigi Donnarumma lontano. L'indiscrezione

Dopo una marcia straordinaria iniziata più di un anno e mezzo fa, Stefano Pioli ha riportato il Milan in Champions League. La qualificazione all'Europa che conta può essere un arma non indifferente per le scelte di mercato della società. Nonostante ciò, l'accordo con Gianluigi Donnarumma per il rinnovo appare sempre più lontano; per coprirsi le spalle il Diavolo ha già bloccato Mike Maignan del Lille. Attenzione però all'indiscrezione riportata da 'Calciomercato.com', secondo cui sarebbe arrivata un'accelerazione improvvisa su questa pista. L'accordo era già stato trovato con il Lille sulla base di 15 milioni di euro + bonus, mentre al giocatore è stato proposto un contratto quinquennale da 3 milioni annui. Una svolta talmente evidente che presto potrebbe arrivare addirittura l'annuncio. Situazione in aggiornamento, novità importanti potrebbero arrivare a breve.