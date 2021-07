Mercato Milan – SportMediaset: “Vlasic obiettivo primario per la trequarti”

Secondo SportMediaset, il candidato numero uno per rinforzare la trequarti del Milan è Nikola Vlasic, calciatore croato del CSKA Mosca

Il Milan è al lavoro per rinforzare la posizione di trequartista, lasciata vuota dopo l'addio di Hakan Calhanoglu. Nelle ultime settimane, il nome di Nikola Vlasic è stato accostato in modo particolare ai rossoneri. Secondo Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, sarebbe proprio il croato il candidato principale per ricoprire quel buco di campo lasciato vuoto proprio dal calciatore turco. Secondo Raimondi, infatti, ad oggi la percentuale che si possa verificare il passaggio del calciatore del CSKA Mosca al Milan è pari al 40%, mentre al 20% si trova Sabitzer, fantasista del Lipsia. Seguono Ziyech, Isco, Luis Alberto e Coutinho, tutti con la probabilità pari al 10%. Intanto Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Milan Tv: ecco le sue parole.