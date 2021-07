Mercato Milan – SportMediaset: “Forte interesse della Juve per Kaio Jorge”

Il Milan è sulle tracce di Kaio Jorge, attaccante brasiliano del Santos: sul talento classe 2002 c'è anche il forte interesse della Juventus

Dopo aver chiuso la pratica Giroud, il Milan è al lavoro per trovare un terzo attaccante. La società vorrebbe acquistare un giovane talento, in maniera tale da poter crescere all'ombra di due fuoriclasse indiscussi come Giroud e Ibrahimovic. Proprio per questo motivo, Maldini avrebbe individuato in Kaio Jorge il profilo ideale da poter inserire nel reparto offensivo dei rossoneri. Brasiliano di Olinda, Kaio Jorge è un classe 2002 e su di lui non c'è solo l'interesse del Diavolo. Come riporta SportMediaset, infatti, sul talento del Santos ci sarebbe la Juventus che pare essere la favorita per acquistare il suo cartellino. Al momento l'offerta del Milan è ferma a 5-6 milioni, così come quella della 'vecchia signora', a fronte dei 10 richiesti dal club brasiliano. C'è da ricordare, però, che Kaio Jorge potrebbe lasciare la sua squadra a parametro zero nella prossima finestra invernale di mercato. Il Milan vorrebbe anticipare i tempi, ma occhio ai bianconeri. Ufficiale l'acquisto di Ballo-Tourè: il comunicato del Milan.