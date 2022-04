Mercato Milan – Dalla Spagna: “Non solo i rossoneri su Eden Hazard”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, non ci sarebbe soltanto il Milan sulle tracce di Eden Hazard

Enrico Ianuario

Nelle ultime settimane il nome di Eden Hazard è stato accostato a diversi grandi club europei. L'attaccante belga, trasferitosi al Real Madrid nel 2019, non ha avuto per nulla continuità e non ha ereditato, degnamente, il numero 7 presente sulle sue spalle. Poche partite, pochi gol, infiniti infortuni per l'ex Chelsea che vuole ritrovarsi e tornare ai suoi grandi livelli.

Con la maglia 'blanca', Eden Hazard, quest'anno, ha giocato solamente 22 partite, segnato appena un gol e fornito due assist ai suoi compagni di squadra. Numericamente parlando, si tratta di un lontano parente del giocatore visto a Londra. Proprio per questo motivo, il Real Madrid avrebbe pensato di cederlo in estate, con le squadre interessate che, di certo, non mancano.

Secondo quanto riferisce 'Cadena Ser', tra i club che monitorano Eden Hazard ci sono Milan, Arsenal e Borussia Dortmund. Al momento, secondo la radio spagnola, sarebbero proprio i tedeschi in vantaggio per poter acquistare il giocatore, il quale potrebbe raggiungere il fratello Thorgan proprio nel club giallonero. In ogni caso, Hazard ha il contratto in scadenza nel 2024, dunque pare proprio che il giocatore in questione non rientri più nei piani della squadra allenata da Carlo Ancelotti. Milan, le top news di oggi: esclusiva Ventura, ultime su Ibrahimovic.

