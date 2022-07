Mercato Milan – Dalla Spagna: “Asensio rimane al Real Madrid” | News

Sono diversi i reparti in cui il Milan dovrà modificare qualcosa. Si è parlato tanto della difesa, così come della trequarti e del centrocampo, ma anche sul fronte destro del campo i rossoneri hanno sondato, nelle ultime settimane, tanti nomi. Tra questi c'è stato anche quello di Marco Asensio, calciatore in scadenza nel 2023 con il Real Madrid. Proprio 'grazie' a questa sua situazione contrattuale, si è parlato di un trasferimento alla corte di Stefano Pioli a prezzi vantaggiosi, con il solo nodo di trovare una quadra per l'ingaggio.