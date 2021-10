Mercato Milan – Solskjaer spegne le voci su Lingard: “Vogliamo il rinnovo”

Accostato nelle ultime settimane al Milan, Jesse Lingard potrebbe restare al Manchester United: sarebbe questa la volontà di Solskjaer

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della possibilità di vedere Jesse Lingard con la maglia del Milan a partire dalla prossima stagione. Il suo contratto con il Manchester United scadrà nel giugno del 2022 e non sta trovando lo spazio che il calciatore vorrebbe. Sebbene il suo futuro possa essere lontano da Manchester, l'allenatore dei 'Red Devils', Ole Gunnar Solskjaer, non è dello stesso parere. Il tecnico norvegese, a margine della sfida contro il Leicester, ha espresso il suo pensiero sulla situazione del classe 1992. "Vogliamo prolungare il suo contratto perché lo consideriamo un giocatore importante per noi. Ora dipende da lui, e forse anche da me: merita più tempo in campo". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande talento.