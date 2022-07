Mercato Milan – Solet piace al Torino, ma c’è l’inserimento del Diavolo

Secondo il quotidiano torinese la trattativa va a rilento e c'è ancora distanza tra i club. La novità importante è che ci sarebbe l'inserimento del Milan, che si è messo sulle sue tracce in silenzio da diverso tempo. Il Torino sarebbe ancora in posizione di vantaggio dal momento che il classe 2000 avrebbe già un accordo di massima con il club. Il problema è il Salisburgo, che chiede 12 milioni di euro e non è convinto della possibilità di cedere il difensore in prestito con diritto di riscatto. Il Torino c'è, ma attenzione al Milan che si inserisce a fari spenti. Milan, dal Chelsea la nuova idea per la difesa: le ultime news di mercato