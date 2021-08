Mercato Milan – Sky: “Contatti in mattinata per Florenzi, c’è ottimismo”

Alessandro Florenzi potrebbe vestire presto la maglia del Milan. Contatto positivo in mattinata tra i rossoneri e la Roma: filtra ottimismo

Carmelo Barillà

Alessandro Florenzi potrebbe vestire presto la maglia del Milan. Contatto positivo in mattinata tra i rossoneri e la Roma. Come riferisce Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport', filtra ottimismo per la chiusura della trattativa. Intanto è stato ufficializzato il rientro del Milan nell'ECA. La squadra quest'oggi è stata a riposo dopo l'amichevole di sabato con il Panathinaikos e l'allenamento di scarico di ieri.

Sul fronte Florenzi, dunque, novità positive. Ricordiamo che il club giallorosso vorrebbe cedere a titolo definitivo il suo terzino, in modo da guadagnare una cifra da reinvestire subito sul mercato. La Roma valuta Florenzi 6 milioni di euro. Il Milan, dal suo canto, preferisce la formula del prestito con diritto di riscatto. Possibile che i due club si siano avvicinati su questo punto nelle ultime ore.

Milan e Roma potrebbero accordarsi per un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di alcuni obiettivi, personali e di squadra. In particolare, si potrebbe parlare di qualificazione alla prossima edizione della Champions League per far scattare l'obbligo di riscatto di Florenzi.

Già domani può arrivare la fumata bianca e Florenzi potrebbe partire per Milano, iniziando così la sua prima avventura in Serie A con una squadra diversa dalla Roma. Ai tempi del Crotone, infatti, si trattava di Serie B. L'agente del giocatore, Lucci, ha avuto contatti positivi con i rossoneri e la trattativa è davvero vicinissima alla chiusura.