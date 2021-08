Mercato Milan – Sky: “Atteso solo l’ok di Elliott per Florenzi. Visite venerdì”

Tutto fatto per Florenzi al Milan. Accordo con la Roma per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Atteso l'ok del fondo Elliott

Tutto fatto per Florenzi al Milan. Accordo con la Roma per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Atteso per domattina l'ok del fondo Elliott all'operazione. Una volta superato anche quest'ultimo step, Florenzi partirà per Milano. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio a 'Calciomercato - L'originale', potrebbe essere domani pomeriggio il momento giusto per raggiungere la nuova destinazione. Molto probabilmente le visite mediche si svolgeranno nella mattinata di venerdì 20 agosto.