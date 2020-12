Mercato Milan – Simakan, occhio alla concorrenza di una big inglese / News

Mercato Milan, concorrenza per Simakan

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – E’ ormai cosa nota che la priorità del Milan per il mercato di gennaio sia un difensore centrale. In tal senso sembra esserci un nome in cima alla lista dei desideri: quello di Mohamed Simakan. Il difensore centrale dello Strasburgo piace da tempo ai rossoneri, che già in estate hanno fatto un tentativo per portarlo in Italia. Un tentativo che, con ogni probabilità, verrà ripetuto tra qualche settimana. Attenzione però alla concorrenza: secondo quanto riferisce ‘le10sports’ non c’è solo il Diavolo sul classe 2000, che sarebbe finito nel mirino anche del Chelsea. I ‘Blues’ non hanno ancora fatto nessuna offerta ufficiale, ma avrebbero mostrato grande interesse nei confronti dell’obiettivo del Milan.

