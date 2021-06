Mercato Milan – Sfuma Depay: ad un passo il suo passaggio al Barcellona

Ad un passo il trasferimento di Memphis Depay al Barcellona: l'attaccante olandese era seguito anche da Milan e Paris Saint Germain

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, Memphis Depay sarebbe vicinissimo ad un trasferimento al Barcellona. L'ulteriore conferma arriva anche dalle parole dell'allenatore dei 'blaugrana' Ronald Koeman. Ecco le parole pubblicate dall'esperto di mercato. "Memphis al Barça, ci siamo! Depay si unirà al Barcellona come free agent, accordo da completare e firmare! Raggiunto accordo verbale fino al 2023 con opzione fino al 2024, Depay entrerà a far parte come free agent. Ronald Koeman conferma a Voetbal International: “L'affare è quasi concluso. Non ancora firmato, ma è quasi completato. Lo desideravo fortemente da mesi e voglio lavorare con lui. Depay non è mai stato in contatto con la Juventus, il PSG ha fatto un'inchiesta ma vuole il Barcellona come priorità. Solo una questione di tempo". Ecco le principali notizie di oggi relative al calciomercato del Milan