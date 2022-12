Mercato Milan – Sfuma Broja? L’attaccante del Chelsea esce in barella

Armando Broja era uno dei calciatori che avrebbe potuto lasciare il Chelsea per trovare più spazio altrove. In tal senso, una delle squadre interessate al giovane attaccante albanese era il Milan , ma dopo quanto successo nella gara amichevole contro l'Aston Villa il talento dei 'blues' rischia fortemente di restare a Londra per un infortunio.

Durante la gara ad Abu Dhabi, il giocatore ha dovuto abbandonare al 19esimo minuto il terreno di gioco. Broja, infatti, è uscito dal campo in barella per un dolore al ginocchio causato da uno scontro di gioco con Konsa. Vistosamente dolorante, non sembrerebbero positive le sensazioni che trapelano dal club. Proprio per questo motivo, dunque, l'albanese potrebbe non muoversi da Londra durante il mercato invernale.