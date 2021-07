Mercato Milan – Schira: “Vlasic ha confermato la volontà di andare via”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Vlasic avrebbe confermato la volontà di essere ceduto dal CSKA Mosca: sul croato c'è il Milan

La trattativa tra il Milan e il CSKA Mosca per Vlasic potrebbe entrare nel vivo. I rossoneri, dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, sono alla ricerca di un forte trequartista. Il solo ritorno di Brahim Diaz non basta alla squadra di Stefano Pioli per essere competitiva in tutte le competizioni. Ecco perché il Diavolo ha puntato gli occhi sul calciatore croato. Si tratta di un profilo sicuramente giovane, in quanto è un classe 1997, e ha già dimostrato di essere un ragazzo all'altezza e con una buona esperienza. Un profilo, dunque, in linea con i parametri del fondo Elliott, proprietario del club di via Aldo Rossi.