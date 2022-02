Mercato Milan – Schira: “Rinnovo Bennacer imminente: vi svelo l’ingaggio”

Le ultime sul mercato del Milan. Non solo Theo Hernandez, anche Ismael Bennacer rinnoverà il contratto: tutti i dettagli

La campagna rinnovi del Milan è partita con il botto: è ufficiale infatti quello di Theo Hernandez, che ha firmato fino al 30 giugno 2026. Ma non ci si fermerà certo qui. Stando a quanto riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira è ormai imminente anche il prolungamento di Ismael Bennacer alla stessa data. L'algerino andrà a guadagnare 3,2 milioni di euro a stagione; un ingaggio raddoppiato rispetto ai circa 1,5 attuali. Inoltre, dettaglio certamente non secondario, verrà eliminata la clausola rescissoria presente nell'attuale accordo pari a 50 milioni di euro. Milan, il futuro è adesso. Kessie e Donnarumma? Non li capisco!". Questo e molto altro nella nostra intervista esclusiva a DJ Ringo