Mercato Milan – Schira: “Kessié pronto a rinnovare il contratto” | News

Il Milan è pronto a rinnovare il contratto di Kessié. Secondo Nicolò Schira, è previsto un incontro la prossima settimana con il suo agente

Dopo aver perso a parametro zero sia Donnarumma che Calhanoglu, il Milan non vuole privarsi di un altro pilastro del gruppo: Franck Kessié. L'ivoriano è in scadenza di contratto nel 2022 e la dirigenza rossonera si è messa subito al lavoro per far in modo di non perdere l'ex Atalanta a costo zero. Secondo Nicolò Schira, noto giornalista, è previsto un incontro con l'agente di Kessié la prossima settimana. Il calciatore chiede uno stipendio da 6 milioni di euro, mentre l'offerta del Diavolo è ferma a 5 milioni più bonus. La distanza, dunque, non è abissale e l'intenzione del club sarebbe quella di chiudere la questione il prima possibile. Ufficiale l'acquisto di Ballo-Tourè: il comunicato del Milan.