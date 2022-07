Mercato Milan – Schira: “Dybala pista fredda. E per il post-Gazidis…”

L'esperto di calciomercato Nicolò Schira, con un tweet sul suo profilo ufficiale, ha parlato di Dybala in chiave Milan e anche del possibile sostituto di Ivan Gazidis. Come ribadito più volte da 'PianetaMilan', sull'argentino non c'è stato altro che una chiacchierata informale. Un pourparler tra le parti per capire le richieste di ingaggio di Dybala e niente più. La pista Milan potrebbe diventare praticabile se, e soltanto se, Dybala accettasse di trattare a cifre inferiori ai 5 milioni di euro a stagione. Al momento non c'è alcuna possibilità che ciò accada.