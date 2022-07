Mercato Milan – Schira: “De Ketelaere, chiesta percentuale sulla rivendita”

Le ultime sul mercato del Milan. Il Brugge chiede una percentuale sulla futura rivendita per Charles De Ketelaere: la novità di Schira

La trattativa tra Milan e Brugge per Charles De Ketelaere avanza a passo lento. I rossoneri stanno trattando per trovare l'accordo economico, sul quale però ci sarà ancora da lavorare. Il club belga, infatti, ha rifiutato l'ultima offerta rossonera di 31 milioni di euro più bonus e vuole 37 milioni per lasciare partire il proprio gioiello.