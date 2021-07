Mercato Milan – Schira: “Brahim Diaz e Dalot, contatti vivi. La formula”

Le ultime sul mercato del Milan. Nicolò Schira riporta i contatti continui per i ritorni di Brahim Diaz e Diogo Dalot. Il punto

Il mercato del Milan entra nel vivo. Dopo le operazioni chiuse per Mike Maignan, Fikayo Tomori e Sandro Tonali, i rossoneri stanno continuando a lavorare per migliorare la rosa. I due giocatori arrivati in prestito secco Brahim Diaz e Diogo Dalot sono rientrati alla base. Ma Paolo Maldini non ci sta e li rivorrebbe a Milano anche in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce l'esperto Nicolò Schira il Milan sta continuando a trattare con Real Madrid e Manchester United per i due calciatori. La formula sarebbe sempre la stessa: prestito con diritto di riscatto. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: avanti tutta per Ballo-Touré, fatta per Vlasic?