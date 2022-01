Mercato Milan – Dalla Germania: “Schalke 04, rifiutata un’offerta per Thiaw”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Germania, lo Schalke 04 avrebbe rifiutato un'offerta del Milan per Malick Thiaw

Si complica la pista che porterebbe Malick Thiaw al Milan. Il difensore dello Schalke 04 piace molto alla dirigenza rossonera, alla ricerca di un difensore da poter inserire nella rosa di Pioli in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferisce la 'Bild', il club tedesco avrebbe rifiutato un'offerta da 6.5 milioni di euro, bonus compresi, per il classe 2001. I 'Knappen', per cedere il loro centrale, chiedono non meno di 10 milioni di euro.