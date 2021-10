Mercato Milan: scatto per Lucca, il gigante di 21 anni

Il Milan si prepara ai rinforzi Scudetto dal mercato. Rossoneri pronti all'assalto a Lucca, giovane bomber che piace a tutti.

Una partenza a razzo del Milan , che a gennaio proverà a rinforzare ulteriormente la rosa sul mercato per puntare allo Scudetto, magari con l'arrivo di Lorenzo Lucca . I rossoneri, infatti, hanno giocato finora praticamente senza attaccante. Zlatan Ibrahimovic si è visto solo per uno spezzone, ma è bastato allo svedese classe 1981 per segnare. Tuttavia, in futuro non si potrà fare ancora affidamento su di lui. Così, bisogna cercare nuove soluzioni e Lucca sembra perfetto. Capocannoniere in Serie B, sta crescendo vertiginosamente.

Su di lui ci sono anche Juventus e Inter, ma il Milan al momento sembra essere in leggero vantaggio. I rossoneri lo seguono da tempo e hanno avviato già i contatti. Però non si può temporeggiare. I rossoneri hanno in prestito in Serie B anche Lorenzo Colombo, alla SPAL. Anche lui sta facendo molto bene, ma forse non è ancora pronto per il grande salto. Così potrebbe restare ancora in prestito o addirittura rientrare nell'operazione. Scambio alla pari o prestito di Colombo più conguaglio al Pisa. Un'altra ipotesi, molto concreta, è che il Milan lo acquisti e lo lasci in prestito fino a fine stagione, scrive La Gazzetta dello Sport. Così facendo, qualora Pietro Pellegri, classe 2001, non facesse bene, potrebbero poi arrivare a fine stagione sia Lucca che il classe 2002 rossonero. Intanto il Milan è pronto ad anticipare un colpo già a gennaio >>>