Mercato Milan – Sfuma Scamacca? L’attaccante rinnova con il Sassuolo

E' un nome tanto desiderato dai grandi club italiani, ma adesso il futuro di Gianluca Scamacca diventa sempre più un'incognita. Il motivo? Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Sassuolo rende noto che l'attaccante ex Genoa ha rinnovato il suo contratto con i neroverdi. Una notizia arrivata a sorpresa, in quanto nessuno si aspettava che il classe 1999 potesse prolungare con la squadra allenta da Alessio Dionisi. Sarà stata una mossa per poter vendere Gianluca Scamacca al miglior offerente? Intanto, ecco di seguito il comunicato del Sassuolo: