Mercato Milan – Ds Bologna: “Theate? Vogliamo tenerlo, può valere di più”

Il Milan, sul calciomercato, ha bisogno di un difensore centrale dopo l'addio a parametro zero di Alessio Romagnoli. Sfumato Sven Botman, la dirigenza dovrà sfogliare la margherita delle alternative per regalare un nuovo innesto a Stefano Pioli. Nelle ultime settimane sono emersi diversi nomi accostati ai rossoneri: tra i tanti c'è anche Arthur Theate, difensore classe 2000 del Bologna. Sul futuro del belga si è espresso il nuovo direttore sportivo rossoblù Giovanni Sartori, che non ha dubbi sulle qualità del giocatore e dichiara di volerlo tenere in squadra. Queste le parole rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.