Mercato Milan, Sarr ufficiale al Monaco: i dettagli e le ultime

Sfuma definitivamente Malang Sarr, obiettivo di mercato del Milan per la difesa nei mesi scorsi. Il francese classe 1999 è passato ufficialmente al Monaco, che l'ha preso dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto. I francesi hanno pagato un milione di prestito oneroso e pagheranno 7 milioni in caso di riscatto. Nei mesi scorsi il Milan lo aveva seguito a lungo e anche ultimamente era tornato di moda come rinforzo per la difesa. Non c'è però mai stato un vero affondo rossonero. Piaceva perché può fare anche il terzino sinistro. Ora però i rossoneri dovranno necessariamente escluderlo dalle possibilità dei rinforzi in difesa. Intanto ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni Moro >>>