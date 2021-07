Mercato Milan – Sampdoria su Conti, ma il Diavolo temporeggia: il motivo

Andrea Conti, terzino rossonero, è in uscita: sull'ex Atalanta c'è la Sampdoria, ma al momento il Milan temporeggia su una possibile cessione

La storia tra il Milan e Andrea Conti non è sicuramente quella ideale da poter raccontare ai propri nipotini in futuro. Il terzino rossonero, arrivato dall'Atalanta con tante belle speranze, non ha rispettato le aspettative. I due gravissimi infortuni al ginocchio sicuramente hanno condizionato la sua carriera, oltre che la sua esperienza con il Diavolo. Nell'ultima stagione, l'ex nerazzurro ha giocato il girone di ritorno con il Parma, non ottenendo la tanto desiderata salvezza. Negli ultimi giorni, la Sampdoria ha mostrato interesse nei confronti del classe 1994. A richiederlo sarebbe stato proprio l'allenatore dei blucerchiati, Roberto D'Aversa, il quale lo ha già allenato proprio a Parma. Sembrava poter essere una trattativa semplice, considerato che Conti non rientra più nel progetto rossonero. Secondo Sportitalia, però, il suo trasferimento si è momentaneamente bloccato. Il motivo? Il Milan vuole assicurarsi un nuovo vice Calabria prima di cedere definitivamente il nativo di Lecco. Le Top News di oggi sul calciomercato: Pobega scala posizioni, Pjanic idea low cost?