Mercato Milan – Samp su Gabbia, ma i rossoneri (per ora) non lo cedono

La Sampdoria vorrebbe acquistare Matteo Gabbia dal Milan, ma i rossoneri per adesso non possono cedere il giovane difensore

Che Matteo Gabbia abbia diversi estimatori non è di certo un mistero. In particolar modo la Sampdoria è il club maggiormente interessato al giovane difensore del Milan , ma difficilmente il classe '99 potrà lasciare i rossoneri. Secondo l'edizione odierna di 'Tuttosport', l'ex calciatore della Lucchese è uno dei pochi calciatori presenti in rosa cresciuto nel vivaio del Milan.

Un dato importante per la compilazione delle liste in vista della Champions League. Se l'anno scorso i calciatori da inserire erano 24, quest'anno saranno 25. Dunque i soli Calabria e Maldini - con quest'ultimo che ad oggi è 'costretto' a rimanere - non bastano. Pioli, infatti, avrà bisogno di Gabbia ma anche della permanenza di Tommaso Pobega. Ad oggi, dunque, ogni trattativa per il centrale di Busto Arsizio rimane bloccata, a meno di un arrivo di un nuovo difensore italiano al Milan.