Mercato Milan – Sabitzer in uscita dal Bayern: i rossoneri ci ripensano?

Tra i giocatori in scadenza ci sono Marc Roca e Corentin Tolisso. Quest'ultimo potrebbe rappresentare una vera e propria occasione di mercato in Serie A, con Juventus e Inter che in passato hanno mostrato un certo interesse per il francese. Possibile, dunque, che in caso di mancato rinnovo sia i bianconeri che i nerazzurri potrebbero nuovamente tenerlo in considerazione. Un altro grande nome che potrebbe salutare il Bayern Monaco è Marcel Sabitzer. Arrivato in estate per circa 40 milioni di euro dal Lipsia, il centrocampista austriaco interessava molto anche al Milan.