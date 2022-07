Mercato Milan – Non solo i rossoneri su Sesko: due club di Premier su di lui

Nelle scorse settimane si è parlato di un interesse da parte del Milan per Benjamin Sesko. Talento sloveno classe 2003, nella passata stagione ha disputato 35 partite e segnato 10 gol con la maglia del Salisburgo. Non male per un attaccante di appena 19 anni, il quale si è affacciato da poco nel calcio che conta. Le sue ottime prestazioni e la sua capacità realizzativa, però, avrebbero attirato l'attenzione non solo dei rossoneri.