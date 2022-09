Mercato Milan – Due rossoneri potrebbero trasferirsi altrove a gennaio

Il mercato non dorme mai, infatti in casa Milan si inizia già a pensare alle prossime mosse. In questo caso mosse in uscita, considerato che due calciatori potrebbero lasciare il club rossonero. Secondo 'calciomercato.com', il primo è Matteo Gabbia, centrale difensivo chiuso Kalulu, Tomori e Kjaer, in attesa della crescita anche del giovane Thiaw. Solo sette minuti disputati per lui in stagione, troppo pochi per potersi considerare importante in questa rosa. Possibile, dunque, che Gabbia possa trasferirsi alla Sampdoria, club che già in estate aveva mostrato un certo interesse per il giocatore.